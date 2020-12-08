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Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии 

РИА Новости и ещё 6 18 минут назад
Путин подписал закон о накопительной пенсии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития — времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода — с 258 до 264 месяцев.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца", — говорится в тексте документа.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
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