Какие продукты подорожают после Нового года

Непростая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, ощущается многими. Цены на товары постепенно растут, а бюджет населения сокращается. В следующем году рост цен на продукты продолжится. Об этом заявил News.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов

Он сообщил, что «отправная точка» у данного процесса отсутствует, однако подорожание продуктов в начале года — привычная для страны ситуация. Подорожают в начале 2021 года, по словам Карпова, три категории товаров.

«В первую очередь, в начале 2021 года будет дорожать импортная продукция, овощи и фрукты. Потому что обычно в это время уже отечественных запасов не хватает. На все остальное цена будет меняться соразмерно, в зависимости от падения курсовой стоимости, уровня инфляции, пика покупательского спроса на какие-то отдельные товары», — пояснил Карпов.

Рост, по мнению эксперта, будет плавным. Также он подчеркнул, что рискуют потерять покупателей именно те магазины, которые повышают цены самыми первыми.