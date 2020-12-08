Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.53
89.75
89.09
Прогноз
14.12 – 21.12
$
72.60
88.21
Индексы и котировки Brent
48.68
+0.29 Золото
1865.61
+0.22 РТС
1368.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.12
1.2118
+0.0279
23.11
1.1838
04.12
26.11
12.11

Названы продукты, которые подорожают после Нового года 

Лера Букина 1 час назад
Какие продукты подорожают после Нового года
Фото: ТАСС
Непростая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, ощущается многими. Цены на товары постепенно растут, а бюджет населения сокращается. В следующем году рост цен на продукты продолжится. Об этом заявил News.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Он сообщил, что «отправная точка» у данного процесса отсутствует, однако подорожание продуктов в начале года — привычная для страны ситуация. Подорожают в начале 2021 года, по словам Карпова, три категории товаров.

«В первую очередь, в начале 2021 года будет дорожать импортная продукция, овощи и фрукты. Потому что обычно в это время уже отечественных запасов не хватает. На все остальное цена будет меняться соразмерно, в зависимости от падения курсовой стоимости, уровня инфляции, пика покупательского спроса на какие-то отдельные товары», — пояснил Карпов.

Рост, по мнению эксперта, будет плавным. Также он подчеркнул, что рискуют потерять покупателей именно те магазины, которые повышают цены самыми первыми.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов во всем мире.
Видео дня. Выезд за границу из-за долгов запретят 4 млн россиян
Комментарии 2
Личный счет , Андрей Карпов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение