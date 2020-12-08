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Женщина сменила пол, чтобы не выплачивать кредит 

РИА Новости 1 час назад
Женщина сменила пол, чтобы не выплачивать кредит
Фото: РИА Новости
Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить долг по кредиту, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Отмечается, что 39-летняя женщина не выходила на связь с приставами и поменяла место жительства. Ее долг составлял около 280 тысяч рублей. Как выяснилось позже, она стала мужчиной и начала жить под другим именем.
В результате разыскных мероприятий удалось установить ее "новую" личность и местоположение. Отмечается, что судебные приставы смогли взыскать с должника неуплаченные средства в полном объеме.
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