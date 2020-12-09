Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.56
89.75
89.14
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
48.86
+0.08 Золото
1859.59
–0.03 РТС
1368.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.12
1.2135
+0.0243
24.11
1.1892
06.12
27.11
13.11

Эксперт рассказал, как сэкономить на продуктах к Новому году 

News.ru 2 часа назад
Назван способ сэкономить на продуктах к Новому году
Фото: ТАСС
В новогодние праздники стоит ожидать традиционного всплеска покупательской активности и, как следствие, сезонного повышения цен на продовольственные товары, заявил NEWS.ru заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.
По мнению эксперта, часть продуктов к новогоднему столу можно приобрести заранее, что позволит в итоге немного сэкономить. Речь идёт прежде всего о продуктах длительного хранения.
Однако данную стратегию эксперт считает разумной не только из-за экономии.

«Это вопрос из области психологии и нашего восприятия. Если человеку хочется запастись продуктами впрок и ему будет так спокойнее — пожалуйста, пусть покупает. Во-первых, он избавит себя от некоторых лишних расходов (в связи с подорожанием продуктов), а во-вторых, что более важно, от перспективы в период ажиотажа толкаться в очередях», — пояснил Владимир Бессонов.

Толкотня в очередях неприятна сама по себе, а условиях пандемии ещё и опасна, добавил он.
Как писал NEWS.ru, за год в России на 14% выросли цены на повседневные товары и продукты питания. Специалисты объясняют это тем, что большинство товаров на рынке импортные.
Видео дня. Россияне сократили число покупок ювелирных изделий
News.ru: последние новости
Переехавшим в закрытые города медикам удвоят выплаты Переехавшим в закрытые города медикам удвоят выплаты Миллионы россиян могут лишиться пенсии из-за новой реформы Миллионы россиян могут лишиться пенсии из-за новой реформы Назван единственный способ увеличить пенсию Назван единственный способ увеличить пенсию
Комментарии 10
Личный счет , Владимир Бессонов , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение