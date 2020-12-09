Назван единственный способ увеличить пенсию 

«Людям с низкими доходами я бы ничего не мог посоветовать, разве что делать долгосрочные накопления в валюте. Рекомендовать хранить совсем небольшие сбережения в рублевых активах я бы не рискнул. Ситуация слишком неопределенная, а будущее в тумане, в очень густом тумане», — добавил эксперт.