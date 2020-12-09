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Назван единственный способ увеличить пенсию 

Артём Кульша 1 час назад
Назван единственный способ увеличить пенсию
Фото: РИА Новости
Делать сбережения и инвестировать их — единственный способ увеличить пенсию. Об этом экономист Руслан Гринберг заявил News.ru.
С 2014 года, как сообщал «Рамблер», накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Вчера президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до конца 2023 года.
В тот же день Гринберг, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института экономики РАН, назвал единственным в условиях заморозки накопительной части пенсии способом увеличить пенсию делать сбережения и инвестировать эти средства.
Он затруднился назвать активы, которые сохранят надежность в будущем с большой долей вероятности, потому что в настоящее время под вопросом практически все, в том числе золото и недвижимость.

«Людям с низкими доходами я бы ничего не мог посоветовать, разве что делать долгосрочные накопления в валюте. Рекомендовать хранить совсем небольшие сбережения в рублевых активах я бы не рискнул. Ситуация слишком неопределенная, а будущее в тумане, в очень густом тумане», — добавил эксперт.

Проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предполагает индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,3%, социальных пенсий — на 2,6%, а также что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021-м составит 17443 рубля.
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Комментарии
Личный счет , Руслан Гринберг , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , РАН
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