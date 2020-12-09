Продукты, бурный рост цен на которые возмутил президента РФ Владимира Путина , на прошлой неделе опять подорожали сильнее инфляции: подсолнечное масло на 1,7%, а сахар на 0,7%, следует из сообщения Росстата

Ранее в среду глава государства на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Последние три продукта на прошлой неделе подорожали умеренно — на 0,2-0,3% при общей инфляции в 0,2%.

"За период с 1 по 7 декабря 2020 года среди продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали яйца куриные — на 3,2% и масло подсолнечное — на 1,7%", — говорится в сообщении. Сахар-песок вырос в цене на 0,7%. С 24 по 30 ноября сахар подорожал на 0,8%, с 17 по 23 ноября — на 1,3%, подсолнечное масло — на 1,1% и на 1,6% соответственно, яйца — на 1,8% и 1,4% соответственно.

В результате с конца декабря 2019 года рост цен на сахар составил уже 72,7%, на подсолнечное масло — 25,9%, яйца подорожали на 4,9%. С точки зрения субъектов РФ, цены на яйца за неделю выросли на 4,6% и более в 23 регионах, в том числе в Севастополе и Республике Крым — на 13,8% и 11,8% соответственно.

Повышение цен на подсолнечное масло на 2,5% и более отмечено в 19 регионах (кроме автономных округов, входящих в состав областей), в том числе в Крыму и Псковской области — на 4,8%. Цены на масло во Владимирской области снизились на 0,3%.

Среди остальных продуктов выросли цены на маргарин (на 0,5%), мороженую рыбу (на 0,4%), мясо кур, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия (на 0,3%), свинину, баранину, мясные консервы, печенье, хлеб и булочные изделия, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%).

Одновременно поваренная соль стала дешевле на 0,3%, пшено и сычужные сыры — на 0,2%. "Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,4%, в том числе на огурцы — 11,2%, помидоры — 5%", — добавляет Росстат.

Рост цен на пшеничную муку с начала года составил 12,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 10,8%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 7,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — 7%.