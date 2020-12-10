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Кабмин предоставит возможность оформлять пенсию в банках 

ТАСС и ещё 17 1 час назад
Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках", — отметил он.

По словам Мишустина, гражданин сможет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов.

"И больше не придется тратить время на сбор справок или выписок из реестров", — добавил он.

Премьер заверил, что защите персональных данных будет уделено особое внимание.

"Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан и только с их согласия", — подчеркнул он.

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Комментарии 5
Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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