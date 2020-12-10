Мишустин поручил нормализовать цены на продукты

Власти России взялись за цены на еду. Они рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня цен, когда речь идет о подсолнечном масле и сахаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в рознице масло должно стоить не больше 110 рублей, а сахар должен быть не дороже 45 рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин 10 декабря 2020 года собрал совещание по ценам на продовольствие. На нем глава правительства подчеркнул, что россияне не должны отказывать себе в покупке продуктов питания перед Новым годом. Он поручил подготовить нормативные акты по нормализации цен на продукты к утру понедельника, 14 декабря.