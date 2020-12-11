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Отберут всю наличность: как конфискуют деньги у россиян, объяснил Хазин 

Deita.ru 2 часа назад
Отберут всю наличность: деньги россиян под угрозой
Фото: РИА Новости
В данный момент в Евросоюзе стало запрещено хранить наличные деньги в банковских ячейках. Об этом в ходе ответов на вопросы на YouTube-канале информационного агентства «Аврора» рассказал известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам эксперта, такое положение дел приведёт всех россиян, хранящих там свои деньги к следующей ситуации: при закрытии счетов физических лиц, им позвонят из банка и скажут, что если они хотят забрать то, что у них хранилось, им нужно приехать к ним лично. Если же тот или иной россиянин по какой-то причине не сможет этого сделать, то всё содержимое ячейки ему предложат отправить посылкой по почте.
Однако, как объяснил Хазин, если в результате вскрытия сейфа окажется, что там всё время были вещи, недопустимые для хранения, например, наличные деньги, то их просто конфискуют. Таким образом, как предупредил экономист, у россиян отберут всю наличность, хранящуюся в банках на территории стран Еврозоны. По словам эксперта, найденные и отобранные подобным способом деньги пойдут в пользу государства, где находится банк.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Хазин , ЕС , РИА "Дейта"
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