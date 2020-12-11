Отберут всю наличность: деньги россиян под угрозой

В данный момент в Евросоюзе стало запрещено хранить наличные деньги в банковских ячейках. Об этом в ходе ответов на вопросы на YouTube-канале информационного агентства «Аврора» рассказал известный российский экономист Михаил Хазин , сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, такое положение дел приведёт всех россиян, хранящих там свои деньги к следующей ситуации: при закрытии счетов физических лиц, им позвонят из банка и скажут, что если они хотят забрать то, что у них хранилось, им нужно приехать к ним лично. Если же тот или иной россиянин по какой-то причине не сможет этого сделать, то всё содержимое ячейки ему предложат отправить посылкой по почте.

Однако, как объяснил Хазин, если в результате вскрытия сейфа окажется, что там всё время были вещи, недопустимые для хранения, например, наличные деньги, то их просто конфискуют. Таким образом, как предупредил экономист, у россиян отберут всю наличность, хранящуюся в банках на территории стран Еврозоны. По словам эксперта, найденные и отобранные подобным способом деньги пойдут в пользу государства, где находится банк.