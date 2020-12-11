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В России выросло количество должников по кредитам 

Лера Букина 2 часа назад
В России выросло количество должников по кредитам
Фото: РИА Новости
В 2020 году количество неплательщиков по кредитам выросло на 2,1 млн человек, достигнув 11,7 млн, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
С россиян принудительно взыскано более 111 млрд рублей. Ряды должников, по мнению экспертов, пополнились из-за текущей ситуации с коронавирусом. Они также считают, что до конца I квартала 2021 года положение будет усугубляться.
Если опираться на данные Банка России, то на начало октября размер просроченной задолженности по кредитам физических лиц составил 911,8 млрд рублей. Отмечается, что в прошлом году он составил 798 млрд рублей.
У многих граждан по 2-3 займа, платежи по некоторым из них уже просрочены. По словам генерального директора компании «Национальная служба взыскания» Романа Волосникова, размер просроченной суммы россиян варьируется в зависимости от вида кредитования, в среднем она составляет 120 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить долг по кредиту, который составил около 280 тысяч рублей. Однако «новая» личность должника была установлена, и судебные приставы взыскали деньги в полном объеме.
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
Комментарии 1
Личный счет , Центральный банк России , газета "Известия"
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