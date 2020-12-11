Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.29
89.75
88.84
Прогноз
14.12 – 21.12
$
72.60
88.21
Индексы и котировки Brent
50.02
–0.50 Золото
1837.96
+0.17 РТС
1404.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.2125
+0.0213
26.11
1.1913
08.12
30.11
16.11

Сенатор опроверг очередное повышение пенсионного возраста 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Ни одна мера поддержки российских пенсионеров не исчезнет, возраст ухода на заслуженный отдых повышен не будет, заявил председатель Союза пенсионеров России, член Совета федерации Валерий Рязанский. Ранее появилась информация о предложении вдвое увеличить минимальный рабочий стаж, необходимый для выхода на пенсию, и поднять взносы в ПФР.

У нас всё расписано до 2028 года. Никаких изменений в пенсионном законодательстве не планируется. Ни одна мера социальной поддержки не исчезнет, — заявил в эфире НСН Рязанский.

Сенатор посоветовал пенсионерам обращаться за дополнительными мерами поддержки в социальные службы. При этом он подчеркнул, что основой благополучия человека в преклонном возрасте считает «отсутствие одиночества и заброшенности».
Рязанский также сообщил, что всем, кто участвовал в накопительной программе ПФР, средства будут обязательно выплачены по достижении ими пенсионного возраста.
Как писал NEWS.ru, миллионы россиян могут остаться без пенсии, если будут приняты очередные изменения в пенсионную реформу. Об этом сообщила профессор Московского юридического университета Эльвира Тучкова.
Ранее специалисты Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС выдвинули предложение увеличить в два раза минимальный рабочий стаж и взносы в Пенсионный фонд. Минимальный рабочий стаж планируется поднять с 15 до 30 лет. Также в планах авторов инициативы повысить взносы в Пенсионный фонд с 22 до 25%.
Тучкова отметила, что без нужного стажа россияне смогут рассчитывать только на социальную пенсию, которую начнут получать на пять лет позже обычной — женщины в 65 лет, а мужчины в 70.
News.ru: последние новости
Россиянам объяснили, на что нужно обращать внимание при оформлении пенсии Россиянам объяснили, на что нужно обращать внимание при оформлении пенсии Названы способы избавиться от долгов по кредитам Названы способы избавиться от долгов по кредитам Жилищно-коммунальная трясина: новый мораторий на штрафы ЖКХ прибавит долгов Жилищно-коммунальная трясина: новый мораторий на штрафы ЖКХ прибавит долгов
Комментарии 53
Личный счет , Видео , Валерий Рязанский , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение