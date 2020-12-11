В России предложили разрешить онлайн-продажи шампанского 

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову на время новогодних праздников в РФ разрешить заказывать шампанское и игристые вина онлайн, пишет «News.ru».

Как отметил Петров, без шампанского не обходится ни один новогодний стол, но через интернет сегодня можно купить все, кроме спиртных напитков. Для этого людям, по его словам, нужно идти в магазин, что создает угрозу их здоровью в условиях пандемии коронавируса. В связи с этим Петров предложил разрешить интернет-доставку шампанского. В первую очередь такое право стоит предоставить людям старше 65 лет, считает он.

Попов также подчеркнул, что данная мера поддержит российский бизнес.

По мнению председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, технических проблем в реализации данного предложения возникнуть не должно.

Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению главного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, оптимальной дозой шампанского на Новый год является один бокал. Пожилым людям, как он считает, следует уменьшить объем до половины бокала.