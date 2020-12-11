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Три ведомства начали работу над снижением цен на продукты 

Вероника Полынина 17 минут назад
Три ведомства начали работу над снижением цен на продукты
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом работают над снижением цен на базовые продукты питания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.
ФАС поручила своим территориальным управлениям подготовить план действий по контролю и надзору за выполнением поручения правительства по снижению цен на базовые продукты.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что рост цен на продукты питания в стране не имеет объективных предпосылок. По его словам, рост цен обусловлен попыткой производителей получить дополнительную маржу во время пандемии.
Замглавы Минпромторга сообщил, что все случаи повышения цен будут проверяться Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, к задаче снижения цен на продукты будут привлечены все участники товаропроводящей цепочки.
Как сообщал «Рамблер», в среду президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал не допустить ситуации, «как в СССР», когда у людей было недостаточно продуктов питания. Путин обратил внимание, что в советские времена гражданам не хватало продуктов из-за дефицита, а сейчас «у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке».
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
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Личный счет , Виктор Евтухов , Владимир Путин , Минпромторг , ФАС , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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