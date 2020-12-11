Три ведомства начали работу над снижением цен на продукты 

ФАС поручила своим территориальным управлениям подготовить план действий по контролю и надзору за выполнением поручения правительства по снижению цен на базовые продукты.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что рост цен на продукты питания в стране не имеет объективных предпосылок. По его словам, рост цен обусловлен попыткой производителей получить дополнительную маржу во время пандемии.

Замглавы Минпромторга сообщил, что все случаи повышения цен будут проверяться Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, к задаче снижения цен на продукты будут привлечены все участники товаропроводящей цепочки.