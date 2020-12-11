Хуснуллин: «зарплаты строителей выросли вдвое в пандемию»

Зарплаты рабочих на российских стройках выросли почти вдвое, однако пока это не нивелировало кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов. Такое мнение высказал в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале " Россия-24 ".

"Стоимость рабочих сильно повысилась. И даже за вот зарплату в два раза больше сейчас подрядчики не могут найти рабочих… Мы пытаемся из других отраслей людей переучивать, приглашать. И раз зарплата в два раза больше стала, то надеемся, что все-таки какой-то дополнительный приток рабочей силы мы соберем", — сказал он.

По словам Хуснуллина, если в начале 2020 года средняя зарплата строителей по стране была около 50 тыс. рублей, то теперь уже подходит под 80-90 тыс. рублей по отдельным специальностям (например, отделочники).

"Я буквально недавно был в Ростове. Крупный застройщик, много строит, он говорит, в начале года 50 тыс. рублей зарплату платил, сейчас под 90 тыс. собрать не могу людей", — сказал вице-премьер.

Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщал, что в России прорабатывается возможность алгоритма действий по ввозу мигрантов для работы на стройках. Также сообщалось, что правительство России вместе с регионами разрабатывает программу переобучения кадров для строительных отраслей. Как пояснял журналистам Хуснуллин, это позволит сократить уровень безработицы, а также решить проблему дефицита строителей, возникшую из-за пандемии. Он отмечал, что строителей не хватает потому, что основной приток рабочей силы был из стран ближнего зарубежья.

Сокращение строительного цикла

Хуснуллин сообщил, что сокращение строительного цикла на один год позволит сэкономить 20-30% средств.

"Сокращение на один год инвестиционного строительного цикла позволит 20-30% денег в стройке освободить, то есть сэкономить, большой объем денег дать в стройку, чтобы раскрутить этот маховик и чтобы действительно страна стала обновляться, все начало строиться", — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, за 2020 год правительство внесло 50 законодательных поправок, которые облегчают строительство объектов в России.

Летом 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в целом во всей сфере строительства стали рекомендательными. Хуснуллин подчеркивал, что сокращение количества обязательных требований к строительству не скажется на безопасности зданий. Позже вице-премьер добавил, что до конца 2020 года правительство РФ планирует упростить еще около трети строительных норм.