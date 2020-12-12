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Финансист назвал причины «обнуления» депозитов россиян 

РИА Новости и ещё 1 34 минуты назад
Раскрыты причины «обнуления» депозитов россиян
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
В октябре темпы роста вкладов физлиц сократились до минимума за последние два года, при этом отток средств был выше, чем обычно в этом месяце. За последний год депозиты граждан оскудели на 8,5 миллиардов долларов. Тому есть несколько причин, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.
По его словам, отток начался с валютных вкладов. "Уже начиная с марта у вкладчиков появилась возможность "зафиксировать" прибыль из-за изменения валютных курсов, которая оказалась в разы выше фактически обнулившихся процентных ставок, чем они начали активно пользоваться", — объясняет эксперт.
Затем подключились рублевые вклады — после снижения в июне Банком России ключевой ставки сразу на 1 п. п., а затем в июле еще на 25 б. п. Ее уровень в 4,25% едва покрывал инфляцию, а порой, когда она замедлялась, выходил на отрицательные значения.

"Сейчас максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банках (4,44%) едва перекрывает инфляцию, при этом в октябре она опускалась еще ниже до 4,33%, однако уменьшение профицита ликвидности в банковском секторе привело к ее небольшому росту", — говорит Дорофеев.

Это повлекло рост интереса граждан к рынку недвижимости и фондовому рынку. За год число клиентов брокеров выросло вдвое и достигло нового максимума — 7,6 миллионов человек. За третий квартал 2020 года объем клиентских активов на брокерском обслуживании достиг 12,7 триллионов рублей против прошлогодних 10 триллионов рублей.
По мнению Дорофеева, близкие к историческим минимумам процентные ставки по депозитам сохранятся весь следующий год. В этой ситуации банки вынуждены предлагать различные комбинированные продукты с долей рыночных инструментов, сулящие повышенную доходность. Если отток средств продолжится, они вынуждены будут привлекать фондирование в других источниках, например, у правительства и ЦБ.
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Личный счет , Михаил Дорофеев , Центральный банк России
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