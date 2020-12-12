Раскрыты причины «обнуления» депозитов россиян

В октябре темпы роста вкладов физлиц сократились до минимума за последние два года, при этом отток средств был выше, чем обычно в этом месяце. За последний год депозиты граждан оскудели на 8,5 миллиардов долларов. Тому есть несколько причин, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев

По его словам, отток начался с валютных вкладов. "Уже начиная с марта у вкладчиков появилась возможность "зафиксировать" прибыль из-за изменения валютных курсов, которая оказалась в разы выше фактически обнулившихся процентных ставок, чем они начали активно пользоваться", — объясняет эксперт.

Затем подключились рублевые вклады — после снижения в июне Банком России ключевой ставки сразу на 1 п. п., а затем в июле еще на 25 б. п. Ее уровень в 4,25% едва покрывал инфляцию, а порой, когда она замедлялась, выходил на отрицательные значения.

"Сейчас максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банках (4,44%) едва перекрывает инфляцию, при этом в октябре она опускалась еще ниже до 4,33%, однако уменьшение профицита ликвидности в банковском секторе привело к ее небольшому росту", — говорит Дорофеев.

Это повлекло рост интереса граждан к рынку недвижимости и фондовому рынку. За год число клиентов брокеров выросло вдвое и достигло нового максимума — 7,6 миллионов человек. За третий квартал 2020 года объем клиентских активов на брокерском обслуживании достиг 12,7 триллионов рублей против прошлогодних 10 триллионов рублей.