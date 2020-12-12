Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.39
89.75
88.79
Прогноз
14.12 – 21.12
$
72.60
88.21
Индексы и котировки Brent
50.03
+0.06 Золото
1839.36
+0.03 РТС
1404.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.2117
+0.0157
27.11
1.1961
08.12
30.11
16.11

Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Россиянам назвали альтернативные способы сбережений
Фото: depositphotos.com
Индивидуальный инвестиционный счет, открытые паевые инвестиционные фонды и бумаги сырьевых компаний, являются лучшими инструментами для вложения средств россиян в конце года, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

"Оптимальным решением в декабре является открытие индивидуального инвестиционного счета со сбалансированным портфелем. Это позволит не только сбалансировать риски и рассчитывать на доходность выше депозита, но и получить дополнительно налоговый вычет от государства в виде 13% от взноса. Но для этого выдержать условие вложения денег не менее чем на 3 года", — отметил директор по стратегическому развитию инвестиционной компании "Альфа-капитал" Вадим Логинов.

Новичкам на фондовом рынке стоит присмотреться к открытому паевому инвестиционному фонду: его преимуществами являются профессиональное управление, надзор со стороны Центрального банка и контроль со стороны спецдепозитария. "Сочетание этих факторов делает данный продукт надежным для инвесторов", — уверен управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.
При этом в декабре наиболее интересными для инвестирования выглядят фонды сырья из-за надежд на скорую вакцинацию населения и спроса на сырье на фоне восстановления мировых экономик. Кроме того, вызывают интерес фонды российских акций из-за прямой зависимости от цен на энергоносители, полагают аналитики.
Искать бумагу на один месяц опрометчиво и небезопасно, предупреждает новичков аналитик группы компаний "Финам" Юлия Афанасьева и советует рассмотреть индексное инвестирование — то есть инвестирование в акции, лежащие в основе одного из биржевых индексов.

"Предпочтительнее делать портфель индексным не через классические биржевые инвестфонды и ПИФы, а через биржевые фьючерсы в сочетании с надёжными облигациями. Это делает портфель надёжнее и несколько снижает риски. Удобнее всего делать эту стратегию на брокерском счёте — ИИС, который может дать право на налоговые льготы", — пояснила она.

По данным ЦБ, общее количество инвесторов на фондовом рынке страны по итогам третьего квартала текущего года приблизилось к 10% экономически активного населения страны и достигло 7,6 миллиона человек. При этом объем вложений физлиц в январе-сентябре текущего года в паи открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов увеличился более чем в 2,5 раза, до 590 миллиардов рублей. Активы физлиц на ИИС выросли по итогам трех кварталов до 286 миллиардов рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
Последние новости
Умер звезда сериала "Вечный зов" Николай Иванов Умер звезда сериала "Вечный зов" Николай Иванов Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Комментарии 3
Личный счет , Андрей Русецкий , Вадим Логинов , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение