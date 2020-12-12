Россияне «разлюбили» банковские вклады: названа причина 

Финансист рассказал, почему россияне теряют интерес к банковским вкладам и все чаще забирают деньги из банков.

В октябре темпы роста вкладов замедлились до минимума за последние два года. В 2020-м депозиты граждан оскудели на 8,5 миллиардов долларов, сообщает «Прайм».

По мнению финансиста Михаила Дорофеева, весной вкладчики поняли, что невыгодно держать валютные вклады в банках, если есть возможность «зафиксировать прибыль из-за изменения валютных курсов, которая оказалась в разы выше фактически обнулившихся процентных ставок».

Затем дошло и до рублевых вкладов.

«Сейчас максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банках (4,44%) едва перекрывает инфляцию, при этом в октябре она опускалась еще ниже до 4,33%..» — сказал эксперт.

В итоге граждане решили вкладывать деньги в рынок недвижимости и фондовый рынок. За год число клиентов брокеров выросло вдвое и достигло нового максимума — 7,6 миллионов человек.

По мнению Дорофеева, близкие к историческим минимумам процентные ставки по депозитам сохранятся и в 2021 году. Банкам придется либо предложить клиентам продукты с повышенной доходностью, либо привлечь фондирование из других источников, например, правительства и ЦБ