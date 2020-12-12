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В Госдуме предложили ввести новый штраф для россиян 

Ura.Ru 1 час назад
Ответственность за отсутствие масок на мероприятиях переложат на россиян
Фото: ТАСС
За отсутствие масок на посетителях концертов и других массовых мероприятий следует штрафовать не заведения, а самих нарушителей. С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко.

«Я считаю, что штрафовать надо не залы, а граждан. Как только поймали, так и штрафовать», — рассказала Драпенко в эфире «Говорит Москва».

По ее словам, российским властям стоит перенять европейский опыт — перестать накладывать санкции на сами заведения, а штрафовать непосредственно нарушителей масочного режима.
Депутат подчеркнула, что внутри таких залов существуют системы видеонаблюдения. Кроме того, контролировать соблюдение противоэпидемических правил должна служба охраны и билетеры.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об альтернативе маске, как средству защиты от коронавируса. По словам представителей ведомства, которые приводит Nation News, маски являются безальтернативным средством для воспрепятствования распространению инфекции.
Однако, после долгого ношения маска может навредить здоровью, пишет «Национальная служба новостей». По словам врача-инфекциониста Елены Беловой, после долгого ношения в маске накапливаются микробы.
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Личный счет , Госдума , Роспотребнадзор
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