Россиян предупредили о двойных платежках за ЖКУ

Собственники квартир, в домах которых сменилась управляющая компания, могут какое-то время продолжать получать двойные квитанции на оплату "коммуналки", сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Подмосковье сегодня". Как отметили в Московской областной думе, подобные случае часто встречаются в данном регионе.

Чиновники отметили, что наличие дублирующих друг друга платёжек приводит к тому, что граждане фактически платят дважды за одни и те же услуги. В ситуации, когда россияне вынуждены экономить семейный бюджет из-за пандемии COVID-19 и общим ростом задолженности, подобное положение дел не идёт на пользу финансовому состоянию граждан, заявили в Мособлдуме.

Для того, чтобы россияне знали, каким образом вести себя в ситуации смены "управляйки", власти пообещали выпустить специальную памятку, где будет описал полный алгоритм действий на этот случай.