Названы лучшие варианты для вложения денег

Валюта и облигации федерального займа могут стать наилучшим вариантом инвестиций в канун Нового года. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований , кандидат экономических наук Михаил Беляев , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

По его словам, наиболее приоритетным вариантом является покупка валюта. Как считает специалист, на данный момент она стабильнее, чем российский рубль. В частности, есть смысл рассмотреть открытие банковского депозита в долларах.

Даже если не удастся заработать на процентах, то велика вероятность выиграть на разнице курса. Также хорошим инструментом заработка служат государственные долговые ценные бумаги: они дают доход от 8% годовых при условии, что деньги пролежат как минимум три года.