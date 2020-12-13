Названы лучшие варианты для вложения денег

Валюта и облигации федерального займа могут стать наилучшим вариантом инвестиций в канун Нового года. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
По его словам, наиболее приоритетным вариантом является покупка валюта. Как считает специалист, на данный момент она стабильнее, чем российский рубль. В частности, есть смысл рассмотреть открытие банковского депозита в долларах.
Даже если не удастся заработать на процентах, то велика вероятность выиграть на разнице курса. Также хорошим инструментом заработка служат государственные долговые ценные бумаги: они дают доход от 8% годовых при условии, что деньги пролежат как минимум три года.
"Вложение в драгметаллы тоже можно рассматривать, но только как долгосрочные инвестиции в смысле сохранности своих средств, а не для дохода по ним", — рассказал Беляев.