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Подорожание красной рыбы объяснили худшим за 10 лет уловом 

Майк Габриелян 2 часа назад
Подорожание красной рыбы объяснили худшим за 10 лет уловом
Фото: РИА Новости
Стали известны причины резкого подорожания в России красной рыбы и икры лососевых. Эксперты рынка рассказали, что в стране отмечен худший дальневосточный рыбный улов за последние десять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, на Камчатке заготовили примерно 180 тысяч тонн тихоокеанского лосося, хотя рассчитывали на 240 тысяч. Это не большие цифры, учитывая, что два года назад улов составил 483 тысячи тонны.

«В этом году действительно взяли лосося в два раза меньше, но я бы не сказал, что это плохо. Это обычный, нормальный вылов, если не брать предыдущие три-четыре года — тогда природа нас побаловала», — сказал Александр Фомин, вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации).

По его словам, стало меньше лосося, но больше скумбрии. Поэтому предложение осталось на том же уровне.
Эксперты также считают, что на стоимость рыбы повлияло падение курса рубля. Из-за этого продажа на экспорт стала выгоднее.
Кроме того, сыграла роль борьба налоговиков с «фирмами-прокладками». Они работали с предприятиями, использующими специальный фискальный режим — единый сельскохозяйственный налог. Этот канал поставок работал без НДС, поэтому раньше икра была дешевле на 18%. Сейчас доля продукции с налогом выросла, это привело к подорожанию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что уловы иваси в России стали рекордными за последние 20 лет.
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Личный счет , Александр Фомин , Федеральная налоговая служба
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