Эксперты: траты россиян на новогодний стол вырастут на треть

Финансисты подсчитали, что россияне потратят на новогодний стол почти на треть больше, чем год назад. При этом инфляция в России официально превысила только 4%.

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова сравнила стоимость «новогодней корзины», основываясь на официальных данных Росстата о ценах ноября 2020 года и декабря 2019. Об этом сообщает «Взгляд»

«Корзина» включает шампанское, вино, водку, икру, сельдь, соленую рыбу, курицу, сыр, майонез, колбасу, помидоры, огурцы, свеклу, картофель, морковь, апельсины, мандарины, яблоки.

«На праздничный новогодний стол — 2021 среднестатистический житель России потратит 10 576 рублей Аналогичный продуктовый набор в декабре 2019 года был меньше на 4,4% и составлял 10 133 рубля», — сообщила Мясникова.

Однако другие эксперты с такой оценкой не согласны. По их данным, стоимость новогоднего стола вырастет почти на треть.

«По разным оценкам, в среднем новогодний стол увеличится в цене на 25-28%», — отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Еще более критично оценила расценки новогоднего стола представитель ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова

Она считает, что россиянам придется выложить на 3700 рублей (+35%) больше, чем год назад.

Между тем годовая инфляция в России в ноябре составила всего 4,42%. Такой диссонанс эксперты объясняют ценами на деликатесы, девальвацией рубля и выросшими импортными затратами производителей. Также сыграло роль резкое увеличение мировых цен на биржевые товары: пшеницу, сахар, подсолнечное масло в условиях пандемии.