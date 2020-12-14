Россиянам с детьми пообещали новую выплату в декабре 

Российским семьям с детьми пообещали новую выплату в декабре. Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Информация о новой выплате появилась в личном кабинете россиян. В этот раз пособие в 10 тысяч рулей могут получить семьи с детьми в возрасте до семи лет. При этом новое заявление на получение писать не нужно.

«В декабре 2020 года на основании тех же заявлений будет назначена новая выплата в размере 10 тысяч рублей. Если тот же банковский счет не закрыт, еще одно заявление подавать не нужно», — сказано в тексте письма.

Но спустя время сообщение о выплате исчезло с портала государственных услуг. Как предположили пользователи соцсетей, хакеры взломали сайт и опубликовали недостоверную информацию, пишет «Федеральное агентство новостей».