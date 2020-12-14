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Россиянам с детьми пообещали новую выплату в декабре 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Российским семьям с детьми пообещали новую выплату в декабре. Об этом сообщил Пенсионный фонд.
Информация о новой выплате появилась в личном кабинете россиян. В этот раз пособие в 10 тысяч рулей могут получить семьи с детьми в возрасте до семи лет. При этом новое заявление на получение писать не нужно.

«В декабре 2020 года на основании тех же заявлений будет назначена новая выплата в размере 10 тысяч рублей. Если тот же банковский счет не закрыт, еще одно заявление подавать не нужно», — сказано в тексте письма.

Но спустя время сообщение о выплате исчезло с портала государственных услуг. Как предположили пользователи соцсетей, хакеры взломали сайт и опубликовали недостоверную информацию, пишет «Федеральное агентство новостей».
Россиянам предложили раздать по 10 тысяч
«ФедералПресс» ранее писал, что суммы по страховым вкладам для россиян с несовершеннолетними детьми могут увеличить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Личный счет , Видео , Госдума , РИА ФАН , ФедералПресс
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