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Подсчитана стоимость новогоднего стола для россиян 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет и сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру подсчитали во сколько в среднем россиянам обойдутся продукты к новогоднему столу и сравнили траты со средними максимальными зарплатами в разных регионах страны. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов оливье, мимоза и селедка под шубой, бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков. В среднем продукты к празднику обойдутся в 5729 рублей без учета алкоголя.
Россияне рекордно потратятся на Новый год
По подсчетам аналитиков, в среднем по России наиболее доступным новогодний стол будет для водителей (средняя зарплата до 90 107 рублей), машинистов (до 93 180 рублей) и врачей (до 86 440 рублей) — на классический новогодний стол они потратят около 6 процентов своей зарплаты. Сложнее других собрать продукты к празднику будет для уборщиков, администраторов и пекарей — на еду им придется потратить до 16 процентов заработка.
Что касается подарков на Новый год, то россияне не готовы тратить на них больше тысячи рублей. Большинство опрошенных сервисом OneTwoTrip в этом году собирается дарить близким «приятные мелочи», их доля составила 48 процентов. Второй по популярности подарок — товары для красоты и здоровья, а на третьем месте — сладости.
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