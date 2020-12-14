Цены на сахар в Подмосковье выросли на 60%

"В процентных значениях цены на подсолнечное масло выросли — с марта по декабрь — на 45%, на сахар — на 60%, на яйца — на 13%, на гречку — на 28%, на хлеб — на 6,5%. Естественно, цифры тревожащие", — сказал Духин на заседании областного правительства, транслируемого телеканалом "360".