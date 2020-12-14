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Цены на сахар выросли в Подмосковье на 60% 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Цены на сахар в Подмосковье выросли на 60%
Фото: ТАСС
Цены на подсолнечное масло выросли в Подмосковье на 45% в период с марта по декабрь, на сахар — на 60%, на яйца — на 13%, запущен мониторинг цен на социально-значимые продукты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

"В процентных значениях цены на подсолнечное масло выросли — с марта по декабрь — на 45%, на сахар — на 60%, на яйца — на 13%, на гречку — на 28%, на хлеб — на 6,5%. Естественно, цифры тревожащие", — сказал Духин на заседании областного правительства, транслируемого телеканалом "360".

Он отметил, что на сегодняшний день мониторится наличие товарных запасов на полках в магазинах и цен на социально-значимые продукты на территории всей Московской области.
"В мониторинге участвуют 4208 магазинов по 55 товарным позициям", — добавил Духин.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
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Личный счет , Экономика , Вячеслав Духин , Правительство московской области
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