Цены на сахар в Подмосковье выросли на 60%

Цены на подсолнечное масло выросли в Подмосковье на 45% в период с марта по декабрь, на сахар — на 60%, на яйца — на 13%, запущен мониторинг цен на социально-значимые продукты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
"В процентных значениях цены на подсолнечное масло выросли — с марта по декабрь — на 45%, на сахар — на 60%, на яйца — на 13%, на гречку — на 28%, на хлеб — на 6,5%. Естественно, цифры тревожащие", — сказал Духин на заседании областного правительства, транслируемого телеканалом "360".
Он отметил, что на сегодняшний день мониторится наличие товарных запасов на полках в магазинах и цен на социально-значимые продукты на территории всей Московской области.
"В мониторинге участвуют 4208 магазинов по 55 товарным позициям", — добавил Духин.