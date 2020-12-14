Путин поддержал продление льгот по ЖКХ без заявления

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продления беззаявительного порядка получения льготы на оплату услуг ЖКХ для отдельных категорий граждан. Об этом он заявил на онлайн-встрече с участниками социального форума партии "Единая Россия"

Пока что данный порядок действует до 31 декабря. Получатели субсидий освобождаются от необходимости раз в полгода подтверждать нуждаемость и подавать новое заявление и документы.

Алена Аршинова. Продление такого порядка поможет в условиях пандемии сохранить здоровье людей, в том числе пожилых, считает депутат Госдумы

"Давайте не будем в период пандемии, ограничений просить людей лишний раз ходить по инстанциям и собирать справки", — сказала она.