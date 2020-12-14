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Путин поддержал продление беззаявительного порядка для льгот на услуги ЖКХ 

Российская Газета и ещё 4 2 часа назад
Путин поддержал продление льгот по ЖКХ без заявления
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продления беззаявительного порядка получения льготы на оплату услуг ЖКХ для отдельных категорий граждан. Об этом он заявил на онлайн-встрече с участниками социального форума партии "Единая Россия".
Пока что данный порядок действует до 31 декабря. Получатели субсидий освобождаются от необходимости раз в полгода подтверждать нуждаемость и подавать новое заявление и документы.
Продление такого порядка поможет в условиях пандемии сохранить здоровье людей, в том числе пожилых, считает депутат Госдумы Алена Аршинова.
"Давайте не будем в период пандемии, ограничений просить людей лишний раз ходить по инстанциям и собирать справки", — сказала она.

"Я это поддерживаю. Считаю, что это правильно, своевременно и справедливо", — отреагировал Путин.

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