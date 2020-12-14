Дерипаска: «Хватит кормить Москву дешевыми продуктами»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал изучить проблему продовольственной безопасности с участием всех заинтересованных лиц.
«Если пользоваться научным методом, то хотелось бы, чтобы проблема продовольственной безопасности была всесторонне изучена с участием всех заинтересованных лиц», — написал миллиардер в своем телеграм-канале.
Он призвал созвать аграрный съезд «чтобы обсудить и принять с предпринимателями программу выхода из сложившейся ситуации с учетом тупиковой позиции ЦБ и ситуации на мировых рынках с избыточной ликвидностью из-за программ стимулирования в Азии, Европе и Америке».
«Ну а пока — «хватит кормить Москву» дешевыми продуктами. Пусть теперь москвичи едут в регионы за колбасой», — подчеркнул Дерипаска.
Он также привел в пример цены на продукты в регионах.
«Кстати, о ценах в регионах… Только там доходы в три раза ниже, чем в «тучной» Москве», — отметил олигарх.
В среду, 9 декабря, президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству — подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.
Позже сообщалось, что бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказали о принятых мерах для стабилизации цен.
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в росте цен на продукты нет ничего удивительного, так как в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев.