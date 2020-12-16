Педагогам могут назначить надбавки до 15 тысяч рублей

Для российских преподавателей могут ввести повышенные оклады и надбавки. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от КПРФ

Минимальный оклад для педагогов в вузах не может быть меньше 140% среднемесячной зарплаты в регионе, а для остальных педагогов — не менее 70%, говорится в документе.

«Предлагается установить и новые надбавки. За классное руководство и кураторство студенческих групп они составят не менее 5 тысяч рублей, за учёные степени доктора наук — 15 тысяч рублей, а за кандидатские степени — 8 тысяч рублей», — пишет «Парламентская газета».

В том числе депутаты предлагают доплачивать за каждого школьника, обучающегося «свыше нормативной наполняемости класса на первое число каждого месяца». Предполагается, что выплаты составят три процента от оклада. Также, согласно документу, независимо от должности и места работы педагогу устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск, который продлится 56 дней.