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Названы правительственные меры по снижению цен на продукты 

Газета.Ru 1 час назад
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совещании у премьер-министра рассказал о мерах, которые предприняло правительство для снижения цен на продукты. По словам министра, до 20 декабря будут заключены соглашения между производителям и розничными сетями, которые до апреля ограничат цены на сахар и подсолнечное масло.
Отслеживать выполнение этих соглашений будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Кроме того, в 2021 году производители сахара, хлеба, а также переработчики муки получат поддержку от государства. Решетников также сообщил, что с 15 февраля по 30 июня Россия может ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн. Помимо этого, может быть введена пошлина на экспорт подсолнечного масла.
Дерипаска предложил способ снизить цены на продукты
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания сообщил, что правительственные меры должны привести к снижению цены на сахар до 46 руб. за кг, на подсолнечное масло — до 110 руб. за кг. Ранее Генеральная прокуратура организовала проверку по факту подорожания продуктов питания в России. По данным ГП, сахар за прошедшую часть года подорожал более чем на 70%, а подсолнечное масло почти на 25%. До этого тему подорожания продуктов в России поднял президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он призвал не допустить ситуации, при которой россиянам будет не хватать средств на еду.
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Личный счет , Видео , Максим Решетников , Дмитрий Патрушев , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Генпрокуратура РФ , Минэкономразвития , Минсельхоз
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