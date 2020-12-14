В России подорожала сельдь и скумбрия, сообщает ТАСС со ссылкой на Росрыболовство

За прошедшую неделю стоимость скумбрии увеличилась на 1,3%. В среднем в центральных регионах страны скумбрия продается по 152 рубля за килограмм. Сельдь прибавила в цене за неделю 2,6%. Килограмм сельди в среднем стоит 79 рублей.

Отмечается, что определяющим фактором положительной динамики цен на сельдь и скумбрию стало увеличение потребительского спроса перед Новым годом.

Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились из-за достаточных складских запасов.

По информации Росрыболовства, в Дальневосточном регионе также наблюдается положительная динамика цен на скумбрию и сельдь. При этом сельдь подорожала за неделю на 5,5% до 58 рублей за килограмм на фоне возросшей конкуренции между внутренним и экспортным спросом.

Ранее, как писал «Рамблер», финансисты подсчитали, что россияне потратят на новогодний стол почти на треть больше, чем год назад. Между тем годовая инфляция в России в ноябре составила 4,42%. Такой диссонанс эксперты объясняют ценами на деликатесы, девальвацией рубля и выросшими импортными затратами производителей. Также сыграло роль резкое увеличение мировых цен на биржевые товары в условиях пандемии.