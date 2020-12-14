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В России подорожала сельдь 

Вероника Полынина 1 час назад
В России подорожала сельдь
Фото: depositphotos.com
В России подорожала сельдь и скумбрия, сообщает ТАСС со ссылкой на Росрыболовство.
За прошедшую неделю стоимость скумбрии увеличилась на 1,3%. В среднем в центральных регионах страны скумбрия продается по 152 рубля за килограмм. Сельдь прибавила в цене за неделю 2,6%. Килограмм сельди в среднем стоит 79 рублей.
Отмечается, что определяющим фактором положительной динамики цен на сельдь и скумбрию стало увеличение потребительского спроса перед Новым годом.
Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились из-за достаточных складских запасов.
По информации Росрыболовства, в Дальневосточном регионе также наблюдается положительная динамика цен на скумбрию и сельдь. При этом сельдь подорожала за неделю на 5,5% до 58 рублей за килограмм на фоне возросшей конкуренции между внутренним и экспортным спросом.
Ранее, как писал «Рамблер», финансисты подсчитали, что россияне потратят на новогодний стол почти на треть больше, чем год назад. Между тем годовая инфляция в России в ноябре составила 4,42%. Такой диссонанс эксперты объясняют ценами на деликатесы, девальвацией рубля и выросшими импортными затратами производителей. Также сыграло роль резкое увеличение мировых цен на биржевые товары в условиях пандемии.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
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Личный счет , Росрыболовство , ИТАР-ТАСС
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