Россияне попали в «квалификационную яму»

"Квалификационная яма — это понятная и ожидаемая характеристика для рынка труда в любой стране мира. В России этот показатель довольно высок и составляет порядка 45%. Это означает, что многие работники недостаточно реализуют себя на работе, а государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям. При этом, в стране сравнительно низкий уровень безработицы и высокий уровень "трудовой бедности". Как показывает наше исследование, одна из самых частых причин для этого — низкая социальная и профессиональная мобильность работников. Россия занимает 81 место в международном индексе социальной мобильности и 106 — географической", — говорится в отчете.
"Несоответствие навыков работников современным требованиям приводит к тому, что каждый год мировая экономика облагается шестипроцентным дополнительным "налогом" в связи с потерями производительности труда. И BCG считает, что к концу 2020 года эта цифра может достичь 11% мирового ВВП. Пандемия усугубляет проблему, потенциально приводя к мировым потерям производительности в виде нереализованного ВВП в размере $18 трлн к 2025 году, что сопоставимо с ВВП России за 11 лет", — подчеркнули авторы отчета.