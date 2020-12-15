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Исследование: почти половина россиян находятся в «квалификационной яме» 

ТАСС 2 часа назад
Россияне попали в «квалификационную яму»
Фото: ТАСС
Порядка 45% занятых на рынке труда в России попадают в "квалификационную яму", поскольку их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы. Такие данные следуют из отчета "Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям" консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

"Квалификационная яма — это понятная и ожидаемая характеристика для рынка труда в любой стране мира. В России этот показатель довольно высок и составляет порядка 45%. Это означает, что многие работники недостаточно реализуют себя на работе, а государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям. При этом, в стране сравнительно низкий уровень безработицы и высокий уровень "трудовой бедности". Как показывает наше исследование, одна из самых частых причин для этого — низкая социальная и профессиональная мобильность работников. Россия занимает 81 место в международном индексе социальной мобильности и 106 — географической", — говорится в отчете.

По данным BCG, в России снятие проблемы "квалификационной ямы" может обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%.

"Несоответствие навыков работников современным требованиям приводит к тому, что каждый год мировая экономика облагается шестипроцентным дополнительным "налогом" в связи с потерями производительности труда. И BCG считает, что к концу 2020 года эта цифра может достичь 11% мирового ВВП. Пандемия усугубляет проблему, потенциально приводя к мировым потерям производительности в виде нереализованного ВВП в размере $18 трлн к 2025 году, что сопоставимо с ВВП России за 11 лет", — подчеркнули авторы отчета.

При этом, говорится в материалах BCG, ряд мер, предпринимаемых правительствами в рамках борьбы с влиянием пандемии, помогают бороться с "квалификационной ямой" уже сейчас. Среди них выделяют разворачивание цифровых платформ по переобучению и подбору талантов, помощь в удаленном развитии навыков при помощи онлайн-образования, поощрение и стимулирование обучения новым навыкам и повышения квалификации во время кризиса.
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Личный счет , Экономика России , Новые налоги
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