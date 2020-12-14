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В Калининградской области закроют торговые центры и магазины 

РИА Новости 1 час назад
Магазины закроют в Калининградской области на три недели
Фото: РИА Новости
Калининградские власти вводят ряд ограничений из-за коронавируса с 28 декабря по 17 января, в частности на этот период закроются все магазины, кроме продовольственных, фитнес-центры и парикмахерские, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 28 декабря по 17 января закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров. На этот же период ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры. Запрещена саун, бань, SPA-центров, парикмахерских, бьюти-студий, салонов красоты. В органах власти прекращается прием граждан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что банки, МФЦ и другие офисные предприятия продолжат работу только с юридическими лицами. Отменяются уличные ярмарки и массовые спортивные и уличные мероприятия. Продолжает действовать запрет на проведение корпоративов. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 31 января.
С 28 декабря по 17 января в школах области объявляются каникулы, при этом полностью закрывается дополнительное образование, спортивные секции (за исключением тренировок спортсменов, входящих в сборную России), колледжи и вузы проводят зимнюю сессию в дистанционной форме. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января продолжат работу с 50% нагрузкой.
В правительстве сообщили, что все принятые решения оперативного штаба будут в ближайшее время закреплены в постановлении. В течение недели будут приняты решения относительно режима работы заведений общественного питания. На данный момент бары, кафе и рестораны работают с посадкой не более 50% с 6 до 23 часов.
По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 14 декабря в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона жителей COVID-19 выявлен у 14 281 человека (203 случая за последние сутки), 10 888 человек (82 за сутки) выздоровели, скончался 141 человек.
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