Порядок начисления детских пособий изменится в России

Депутаты ГД предложили законопроект об изменениях в начислении детских пособий. В частности, депутаты предлагают исключить из дохода семьи выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми.

Такой подход позволит родителям получать пособия на детей, даже если с выплатами доход каждого члена семьи превышает среднедушевой. На сегодня пособия на детей до трёх лет выплачивается только тем родителям, чей среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов, пишет «Парламентская газета».

При этом в доход плюсуются все пенсии, пособия, стипендии и компенсации по уходу за престарелыми или инвалидами. И включение таких выплат в пособие на детей является основанием для отказа в нём в связи с «превышением доход семьи».

При этом, подчёркивают инициаторы законопроекта, дети-инвалиды — особая категория детей, которые нуждаются в особой заботе и опеке родных и окружающих. При этом расходы на их реабилитацию значительно превышают доход семей, а пенсии по инвалидности едва покрывают небольшую часть расходов на лечение.

На сегодня законопроект внесён на рассмотрение «Единой России» . Как только на документ будет дано заключение, он поступит на рассмотрение в Госдуму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средний размер выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в России в 2020 году составил 11 882 рубля. На эту ежемесячную выплату до достижения ребёнком трёхлетнего возраста могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума.