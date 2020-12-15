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ФАС пообещала постоянно сдерживать рост цен на еду 

Lenta.ru 18 минут назад
ФАС пообещала постоянно сдерживать рост цен на еду
Фото: РИА Новости
Меры по сдерживанию роста цен на базовые продукты будут носить «постоянный и продолжительный характер». Это пообещала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
В ведомстве рассказали, что, среди прочего, будут проводиться внеплановые проверки, и в случае неисполнения требований совместно с прокуратурой будут возбуждаться дела о нарушении законодательства. Для этого специалисты ФАС уже подготовили необходимые документы.
Президент России Владимир Путин в декабре возмутился ростом цена на базовые продукты питания, такие как сахар, подсолнечное масло, мука, макароны и хлеб. Вслед за ним премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал чиновников за рост стоимости продуктов, заявив, что те «упустили ситуацию».
Он постановил стабилизировать цены на социально значимые продукты. Предельная цена подсолнечного масла до конца марта 2021 может составить 95 рублей за литр, розничная — 110 рублей за литр. Отпускные и розничные цены на сахар могут установить на уровне 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно. В правительстве считают, что заморозка цен на одни базовые товары не приведет в росту стоимости других социально значимых продуктов.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , ФАС
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