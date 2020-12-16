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Россиянка выиграла 10 млн рублей в лотерею 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Россиянка выиграла 10 млн рублей в лотерею
Фото: РИА Новости
Жительница Новосибирска выиграла сразу в двух турах 1364-го тиража «Русского лото» — она получила 100 рублей и 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Столото».

«Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей», — заявила участница лотереи, передает РИА «Новости».

Как сообщает «Столото», женщина торопилась, чтобы успеть на маршрутку, но ее муж настоял на том, чтобы остановиться и приобрести билет в киоске близ автобусной остановки.

«Кто бы мог подумать, что он сделает нас миллионерами? Супруг с сыном смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору. Я услышала крики, прибежала и увидела, что мои мальчики радостно танцуют», — рассказала сибирячка порталу NGS.RU.

Женщина выиграла сразу в двух турах 1364-го тиража «Русского лото». Помимо 10 млн она получила сто рублей. Полученные деньги, как сообщается, она планирует потратить на строительство дома и новый автомобиль.
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Личный счет , Новосибирский городской сайт , РИА Новости
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