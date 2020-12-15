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Торговые сети снизят цены на сахар и масло уже с 16 декабря 

Вероника Полынина 2 часа назад
Торговые сети снизят цены на сахар и масло уже с 16 декабря
Фото: ТАСС
Торговые сети снизят цены на сахар и подсолнечное масло уже 16 декабря, выяснили «Известия».
По информации источников издания, в среду, 16 декабря, будет подписано соглашение о стабилизации закупочных и розничных цен на сахар и подсолнечное масло между Ассоциацией компаний розничной торговли АКОРТ), Масложировым союзом и производителями сахара. Документ завизируют в присутствии представителей Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития.
Один из собеседников «Известий» отметил, что правительство намерено заключить соглашение до большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоится 17 декабря.
Оптовые цены на сахар будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно.
Как ранее сообщал «Рамблер», 9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами.
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Личный счет , Максим Решетников , Владимир Путин , Минпромторг , Минэкономразвития , Минсельхоз , газета "Известия"
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