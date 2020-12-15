Торговые сети снизят цены на сахар и масло уже с 16 декабря 

Торговые сети снизят цены на сахар и подсолнечное масло уже 16 декабря, выяснили «Известия»

Минсельхоза и Минэкономразвития. По информации источников издания, в среду, 16 декабря, будет подписано соглашение о стабилизации закупочных и розничных цен на сахар и подсолнечное масло между Ассоциацией компаний розничной торговли АКОРТ), Масложировым союзом и производителями сахара. Документ завизируют в присутствии представителей Минпромторга

Один из собеседников «Известий» отметил, что правительство намерено заключить соглашение до большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина , которая состоится 17 декабря.

Оптовые цены на сахар будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно.