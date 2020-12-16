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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В Москве выбрали самые высокооплачиваемые вакансии
Фото: ТАСС
Позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера стали самыми высокооплачиваемыми в Москве, показал декабрьский рейтинг Работа.ру, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно рейтингу, зарплату до 200 тысяч рублей готовы предложить врачу анестезиологу-реаниматологу. От него требуется умение оказывать экстренную помощь, проводить интенсивную терапию и реанимацию, мониторинг и анализ витальных функций организма. Соискателю предстоит работать в "красной зоне" с больными COVID-19.
Традиционно высокую зарплату готовы предложить и в IT-сфере. Старшему PHP-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей в компании, которая развивает партнерскую юридическую сеть. Сотруднику предстоит разрабатывать и внедрять глобальные инфраструктурные сервисы, настраивать и оптимизировать процессы сборки обновлений. Опыт работы кандидата должен быть не менее 3 лет.
Digital-маркетолог может получить зарплату от 130 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься медиапланированием, запуском и ведением кампаний в "Яндекс. Директ", Google AdWords и соцсетях. Сотруднику также надо будет налаживать отношения с партнерами и работать с веб-аналитикой. От соискателя ожидают опыт запуска рекламной кампании на различных платформах не менее 2 лет.
Высокая оплата труда доступна и в сфере красоты и здоровья. В мужской салон ищут опытного барбера. В зависимости от количества смен он может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Кандидат должен выполнять качественные мужские стрижки, владеть различными техниками бритья. От сотрудника ждут любви к чистоте и пунктуальность.
Зарплату от 180 тысяч рублей в месяц готовы платить ипотечному брокеру. В его обязанности входят консультирование и продажа услуг компании, общение с клиентами без холодных звонков, переговоры, оформление и подписание документов. Швея с опытом работы от 3 лет может претендовать на зарплату до 120 тысяч рублей. Ей предстоит заниматься пошивом модной спортивной одежды: толстовок, футболок и поло. При необходимости работодатель предоставит сотруднику жилье.
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Личный счет , Google , РИА Новости
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