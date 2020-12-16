В Москве выбрали самые высокооплачиваемые вакансии

Позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера стали самыми высокооплачиваемыми в Москве , показал декабрьский рейтинг Работа.ру , который есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно рейтингу, зарплату до 200 тысяч рублей готовы предложить врачу анестезиологу-реаниматологу. От него требуется умение оказывать экстренную помощь, проводить интенсивную терапию и реанимацию, мониторинг и анализ витальных функций организма. Соискателю предстоит работать в "красной зоне" с больными COVID-19.

Традиционно высокую зарплату готовы предложить и в IT-сфере. Старшему PHP-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей в компании, которая развивает партнерскую юридическую сеть. Сотруднику предстоит разрабатывать и внедрять глобальные инфраструктурные сервисы, настраивать и оптимизировать процессы сборки обновлений. Опыт работы кандидата должен быть не менее 3 лет.

Digital-маркетолог может получить зарплату от 130 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься медиапланированием, запуском и ведением кампаний в "Яндекс. Директ", Google AdWords и соцсетях. Сотруднику также надо будет налаживать отношения с партнерами и работать с веб-аналитикой. От соискателя ожидают опыт запуска рекламной кампании на различных платформах не менее 2 лет.

Высокая оплата труда доступна и в сфере красоты и здоровья. В мужской салон ищут опытного барбера. В зависимости от количества смен он может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Кандидат должен выполнять качественные мужские стрижки, владеть различными техниками бритья. От сотрудника ждут любви к чистоте и пунктуальность.

Зарплату от 180 тысяч рублей в месяц готовы платить ипотечному брокеру. В его обязанности входят консультирование и продажа услуг компании, общение с клиентами без холодных звонков, переговоры, оформление и подписание документов. Швея с опытом работы от 3 лет может претендовать на зарплату до 120 тысяч рублей. Ей предстоит заниматься пошивом модной спортивной одежды: толстовок, футболок и поло. При необходимости работодатель предоставит сотруднику жилье.