В Москве с 2021 года подорожает проезд в общественном транспорте

«Стоимость билета на 60 поездок изменится на + 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей. Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на + 2 рубля — до 42 рублей, при оплате банковской картой также на + 2 рубля — 46 рублей вместо 44 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.