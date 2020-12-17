В Москве с 2021 года подорожает проезд в общественном транспорте

Представители Дептранса Москвы рассказали об изменении стоимости проезда в общественном транспорте города с 1 января 2021 года.
«Стоимость билета на 60 поездок изменится на + 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей. Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на + 2 рубля — до 42 рублей, при оплате банковской картой также на + 2 рубля — 46 рублей вместо 44 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также указывается, что стоимость «длинных» безлимитных билетов на 90 и 365 дней не изменится.
«Цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции — +3,5%. Одна поездка по нему изменится на + 1 рубль 30 копеек. Без изменений останутся утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии (проект "Время ранних"), программа лояльности «Город»», — добавили в ведомстве.