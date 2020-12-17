Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.17
89.75
89.46
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.63
89.03
Индексы и котировки Brent
51.64
–0.33 Золото
1881.25
+0.34 РТС
1400.05
+0.69
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.2241
+0.0140
02.12
1.2102
14.12
06.12
22.11

Власти Москвы рассказали об изменении стоимости проезда в общественном транспорте 

Rambler News Service и ещё 20 48 минут назад
В Москве с 2021 года подорожает проезд в общественном транспорте
Фото: ТАСС
Представители Дептранса Москвы рассказали об изменении стоимости проезда в общественном транспорте города с 1 января 2021 года.

«Стоимость билета на 60 поездок изменится на + 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей. Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на + 2 рубля — до 42 рублей, при оплате банковской картой также на + 2 рубля — 46 рублей вместо 44 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также указывается, что стоимость «длинных» безлимитных билетов на 90 и 365 дней не изменится.

«Цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции — +3,5%. Одна поездка по нему изменится на + 1 рубль 30 копеек. Без изменений останутся утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии (проект "Время ранних"), программа лояльности «Город»», — добавили в ведомстве.

Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
Rambler News Service: последние новости
В Москве с 1 января увеличится минимальный размер пенсии В Москве с 1 января увеличится минимальный размер пенсии В России установлены предельные цены на сахар и подсолнечное масло В России установлены предельные цены на сахар и подсолнечное масло Опрос россиян показал долю считающих себя бедными Опрос россиян показал долю считающих себя бедными
Личный счет , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение