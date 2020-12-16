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Эксперты подсчитали средний чек на мандарины 

ТАСС 41 минуту назад
Цены на мандарины в России взлетели на 20%
Фото: РИА Новости
Средний чек покупки мандаринов в России в декабре 2020 года оказался на 20% выше, чем в прошлом году, в том числе из-за влияния курсов валют и пандемии коронавируса, которая сказалась на логистике и стремлении покупателей совершать покупки впрок. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского оператора фискальных данных "Платформы ОФД" (обрабатывает ежедневно 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране).

"С 1 по 13 декабря 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число покупок мандаринов снизилось на 10%, объем продаж в денежном выражении вырос на 3%. Средний чек покупки составил 104 руб. (весовая покупка), на 20% выше, чем в прошлом году в то же время", — говорится в исследовании.

Как комментируют в службе аналитики "Платформы ОФД", увеличение суммы среднего чека покупки мандаринов связано с импортной составляющей в сегменте фруктов и овощей.

"Большой объем таких товаров завозится из-за рубежа, по курсам иностранных валют. Кроме того, пандемия вынудила поставщиков пересмотреть логистику, выросли издержки, что также отразилось на стоимости продукции для конечного клиента. Также действует фактор социального дистанцирования, когда покупатель реже посещает торговые точки, но за один поход в магазин набирает больший набор товаров", — отметили в "Платформе ОФД".

Кроме того, аналитики выяснили, что в декабре снизилось число покупок шампанского — на 17%, объем продаж в денежном выражении — на 15%. Средний чек покупки составил 410 руб., что на 21% выше, чем в прошлом году в то же время. Как считают эксперты оператора фискальных данных, это связано с тем, что за один поход в магазин в продуктовой корзине этого товара больше, чем в прошлом году.
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