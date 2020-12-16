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Россиянам посоветовали перепрятать деньги 

Артём Кульша 22 минуты назад
Россиянам посоветовали перепрятать деньги
Фото: РИА Новости
Россиянам следует переместить деньги в надежные банки, потому ненадежные могут закрыться. Об этом, как сообщает «Дейта», заявил экономист Михаил Делягин.
По его мнению, срыв мира в глобальную депрессию в результате необратимых разрушительных процессов в экономике приближается ежемесячно. Сначала кризис приведет к массовому закрытию частных компаний малого и среднего бизнеса, а после этого — к огромным проблемам в банковском секторе. В наиболее острой фазе кризиса банки станут массово закрываться. В какой-то момент в России может остаться лишь около 20 крупных институциональных банков.
Делягин отметил, что их названия известны, и удивился тому, что кто-то до сих пор хранит деньги не там. Он посоветовал гражданам, сбережения которых превышают размер гарантированной страховой суммы на случай закрытия банка, поместить деньги в крупные кредитные организации, вложить в стабильные валюты, например, в швейцарский франк, или обналичить.
В октябре, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Делягин заявил, что в России уже начался социально-экономический кризис, а о его глубине наглядно свидетельствуют результаты исследования центра «Ромир», согласно которым объем свободных денег в российских семьях упал на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 10% по сравнению августом 2020-го.
Он выразил уверенность, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, какой бы слабой ни была, усугубит ситуацию. Также экономист заявил, что безработным выделяются ничтожно малые средства, а государственные резервы России к настоящему моменту исчерпаны более чем на 90%.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Делягин
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