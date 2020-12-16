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Москвичам с 2021 года поднимут пенсии 

Парламентская газета и ещё 4 1 час назад
Москвичам с 2021 года поднимут пенсии
Фото: РИА Новости
Московские власти решили с 2021 года повысить минимальный размер пенсии до 22,2 тысячи рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению», — сказал он на онлайн-заседании Мосгордумы.

В ноябре в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения уже сообщали, что минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих в городе как минимум 10 лет, повысится в 2021 году с 19,5 тысячи рублей до 20 222 рублей.
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