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Принят закон о новой методике для МРОТ и запрете его снижать 

Российская Газета 34 минуты назад
В России принят закон о новой методике расчета МРОТ
Фото: ТАСС
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) с 1 января 2021 года будут рассчитывать по новой методике. При любом изменении ситуации "минималку" нельзя будет снижать. Такой закон приняла Госдума.
Как сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ПМ, согласно проекту закона, предлагается считать не от потребительской корзины, а от среднедушевого дохода граждан, а МРОТ — от медианной заработной платы. Это величина, относительно которой у половины населения зарплаты выше, а у другой половины — ниже. МРОТ при новом подходе будет составлять 42% от указанной медианы.
Эта норма, принятая в развитых странах, подчеркнул Андрей Исаев.
По предложению ЕР в законе было зафиксировано, что МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, даже если снизится медианная зарплата.

"И еще одна очень важная норма — МРОТ устанавливается ежегодно, — заявил парламентарий. — Раз в пять лет будет пересматриваться методика расчета. Проект закона будет вноситься в Госдуму после консультаций с работодателями и профсоюзами — у них будет возможность проверить правильность расчетов и убедиться, что МРОТ растет выше, чем это было бы сделано по старой методике".

Закон также устанавливает, что ПМ, от которого считаются пособия, и МРОТ будут расти выше, чем если бы это рассчитывалось по старой методике и выше, чем уровень инфляции.

"Данный законопроект решает еще одну важную проблему, — продолжил Исаев, — сегодня в 61 субъекте РФ региональный прожиточный минимум занижен. Это приводит к тому, что многие люди не дополучают выплаты — доплаты до ПМ пенсионерам, различные виды социальных пособий".

Теперь ситуация изменится. Для адаптации к новым правилам законом предусмотрен переходный период: регионы до 2025 года включительно должны будут привезти свой региональный ПМ в соответствии с законом и справедливостью.

"Это значит, что увеличится количество людей, которые имеют право на доплаты к пенсиям и получение различных видов социальной помощи", — резюмировал Исаев.

Благодаря новой методике, в следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей). Индексация будет ежегодной. И в перспективе "минималка" увеличится значительнее, чем в следующем году. Минтруд России прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году.
Изменение методики расчета МРОТ затронет 3,9 миллиона человек, которые получают такие зарплаты, а также пенсионеров, сообщили депутатам в министерстве.

"Много лет у нас прописано в законе о потребительской корзине, сколько человек съедает макарон, яиц, масла, хлеба. И, конечно, та информация, которая содержится в действующем еще законе, не соответствует сегодняшним реалиям", — прокомментировал принятие закона заместитель руководителя фракции ЛДПР, глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Поэтому то, что предложено изменить методику расчета, — это в целом это позитивно, однако в ЛДПР считают, что коэффициенты ПМ и МРОТ по отношению к медианному доходу и зарплате должны быть выше.
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Личный счет , Экономика , Ярослав Нилов , Андрей Исаев , Минтруд , Единая Россия , Госдума , ЛДПР
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