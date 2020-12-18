ЦБ введет для россиян тестирование на знание инвестпродуктов

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Банк России хочет сдвинуть сроки ввода тестирования инвесторов на знание сложных инвестиционных продуктов с 1 апреля 2022 года на начало следующего 2021 года.

Ранее пресс-служба ЦБ сообщала РИА Новости , что регулятор ведет работу по законодательному закреплению рекомендаций по запрету продаж сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, о которых он сообщал ранее в письме к банкам и профучастникам.

Регулятор рекомендует финансовым структурам и банкам уже сейчас прекратить продажу сложных финансовых инструментов физическим лицам. По информации ЦБ, свыше 60% продаж таких сложных инструментов приходится на клиентов, которые не обладают достаточным объемом знаний.

Отмечается, что во встрече 17 декабря принимали участие заместитель министра финансов России Алексей Моисеев , представители Национальной ассоциации участников фондового рынка и финансовых компаний.

Как отметил один из источников Forbes, возможность введения уже с нового года тестирования — это "своеобразный компромисс между регулятором и рынком".

Предполагается, что до покупки сложных финансовых инструментов, таких как РЕПО, инвестиционные облигации и другие, будут допущены игроки, прошедшие тестирование.

В Цб сообщили РБК о проведении встречи по вопросу сложных инвестпродуктов.