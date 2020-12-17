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Рекрутеры обнаружили резкий рост спроса на строителей в России 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Обнаружен резкий рост спроса на строителей в России
Фото: © РИА Новости. Григорий Сысоев
В России с середины лета 2020 года резко вырос спрос на рабочую силу в сфере строительства и ремонта, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе портала "Работа.ру".
Сервис провел исследование российского рынка труда в строительной сфере, которое охватывает период с октября 2019 года по ноябрь 2020 года.

"В ноябре 2020 года по отношению к ноябрю 2019 года темп снижения количества резюме в отрасли составил 23%. С середины лета 2020 года спрос на услуги в сфере строительства и ремонта резко возрос, поэтому потребность в активном поиске работы у многих соискателей пропала", — рассказал представитель портала, отметив, что такая динамика в первую очередь обусловлена эпидемией COVID-19 и вводимыми из-за коронавируса ограничениями.

Снижение количества активных резюме в 2020 году напрямую коррелирует с количеством опубликованных вакансий. В первом полугодии количество резюме значительно превышало количество вакансий. Во втором полугодии резюме стало меньше, а количество вакансий, напротив, увеличилось, сообщили в пресс-службе.
Вместе с тем в период пандемии начало расти количество резюме в регионах, так как во время локдауна многие соискатели начали возвращаться в свои родные города и области, пояснил представитель сервиса.
Средний уровень зарплат в строительной сфере по сравнению с прошлым годом практически не изменился. Некоторый прирост зарплат начался только с августа 2020 года. Что касается ожиданий соискателей, то за год они стали ниже на 9%, добавили в пресс-службе.
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Комментарии 1
Личный счет , РИА Новости
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