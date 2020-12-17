Россиян хотят лишить субсидий на ЖКХ

Госдуме предложили перечислять субсидию на оплату коммунальных услуг напрямую управляющим компаниям. Сейчас деньги получают гражданам, собственникам квартир.

Авторы инициативы пояснили, что граждане нередко используют субсидию не по назначению, а на подтверждение задолженности может уйти больше года. Все это время субсидия будет продолжать перечисляться.

Со следующего года граждан предлагают оставить без этих денег, если у человека скопился долг не более чем за три года, передает Ura.ru.

Сегодня у регионов уже есть право напрямую перечислять субсидию управляющим компаниям, депутаты считают, что такая норма должна стать федеральной.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что ситуация с бедностью в России катастрофическая.