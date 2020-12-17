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Граждан хотят лишить субсидий на ЖКХ 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Россиян хотят лишить субсидий на ЖКХ
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили перечислять субсидию на оплату коммунальных услуг напрямую управляющим компаниям. Сейчас деньги получают гражданам, собственникам квартир.
С инициативой выступили депутаты от «Единой России», пишет «Парламентская газета».
Авторы инициативы пояснили, что граждане нередко используют субсидию не по назначению, а на подтверждение задолженности может уйти больше года. Все это время субсидия будет продолжать перечисляться.
Со следующего года граждан предлагают оставить без этих денег, если у человека скопился долг не более чем за три года, передает Ura.ru.
Сегодня у регионов уже есть право напрямую перечислять субсидию управляющим компаниям, депутаты считают, что такая норма должна стать федеральной.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что ситуация с бедностью в России катастрофическая.

«Я оцениваю ситуацию с бедностью в России как катастрофическую. Она выросла скачкообразно за последние пару лет. В России порядка 20 миллионов человек живут за чертой бедности, что совершенно недопустимо для страны, которая претендует на то, чтобы быть великой. При этом уровень бедности, который дает Росстат, это российский прожиточный минимум, который обеспечивает физиологическое выживание, а не полноценную, пусть и небогатую жизнь. То есть в России 20 миллионов человек живут с доходами ниже этого уровня, это состояние нищеты», — сказал Нечаев.

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Личный счет , Андрей Нечаев , Росстат , Единая Россия , Госдума , Парламентская газета , РИА Ura.ru
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