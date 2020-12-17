Аналитики: по итогам года россияне заберут из банков около 2 трлн руб.

Общий отток средств физических лиц с банковских счетов в рублевом эквиваленте за год может составить около 2 трлн руб.

Аналитики Национального рейтингового агентства подсчитали, что за январь—октябрь россияне изъяли с рублевых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 трлн руб., а до конца года отток может увеличиться еще на 200–300 млрд руб., пишет РБК.

Специалисты отмечают, что тенденция вывода средств с банковских счетов объясняется низкими ставками по вкладам и разразившейся пандемией.

Между тем Банк России , напротив, фиксирует приток средств в банки. По данным регулятора, за десять месяцев 2020 года средства физических лиц в рублях и валюте в российских банках выросли на 6,6%, до 32,6 трлн руб. в рублевом выражении.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева пояснила изданию, что если учесть валютную переоценку вкладов из-за обесценения рубля, переток сбережений на другие виды счетов и исключить начисленные проценты, то получится, что россияне все-таки забирали деньги.

Только валютная переоценка на фоне падения курса рубля увеличила средства на депозитах и счетах в январе—октябре примерно на 1 трлн руб., поскольку падение национальной валюты привело к росту валютных остатков в рублевом эквиваленте.

«Мы оценивали, сколько фактически население занесло или забрало из сектора своих денег», — пояснила Караваева.

Выводы НРА согласуются с данными по оттоку средств, поступавшими в течение года. Так, только в октябре, как сообщал Центробанк вкладчики забрали из банков 111 млрд руб. и более $1 млрд Причем, около $1 млрд «физики» снимали в течение нескольких месяцев в этом году. Только с января по май они «вынесли» $8,3 млрд

Альтернативой банковским вкладам, как уже не раз писал Investing.com, становятся брокерские счета.

Кроме того, программа субсидирования льготной ставки по ипотеке простимулировала активный интерес россиян к покупке недвижимости, которая приобретается, в том числе, и в инвестиционных целях.