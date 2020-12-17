Производители предупредили о подорожании детского питания

Детское питание рискует оказаться следующим претендентом на подорожание наряду с сахаром и подсолнечным маслом. Виной всему — рост пошлины на импорт сырья, которое незаменимо при производстве соков и пюре для малышей. Союз производителей уже попросил правительство обнулить ставку, но вопрос придётся решать со всеми странами ЕАЭС

Просьбу Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») передали вице-премьеру Алексею Оверчуку , сообщили «Ведомости». Союз обратил внимание на то, что с лета 2020 года импортёры лишились части льгот, действовавших с 2013 года. До 30 июня на ввоз фруктового пюре, которое в основном используется для производства сока и детского питания, действовала нулевая пошлина, которая распространялась на все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Россия рассчитывала продлить её на следующий год, однако для этого требовалось согласие всех пяти стран-членов ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Однако неожиданно инициативу не поддержала Киргизия. В итоге теперь закупка импортного фруктового пюре облагается пошлиной по полной ставке в 10% от таможенной стоимости.

«Союзнапитки» указал, что в России недостаточно фруктов для производства собственных соков и детского питания, поэтому производители вынуждены импортировать пюре из-за границы. Только в 2019 году Россия импортировала пюре на $37 млн, а за январь-октябрь 2020 года — на $41 млн Нулевая ставка позволяла сдерживать рост отпускных цен на продукцию, однако теперь производителям придётся либо взять часть затрат на себя, либо увеличить цены.

По словам представителя правительства России, вопрос обнуления пошлины собираются заново вынести на рассмотрение совета ЕАЭС. Согласно правилам союза, на некоторые категории импортного сырья устанавливается временный льготный режим с прицелом на то, чтобы отменить его, если отечественные компании смогут наладить импортозамещение. Но в отличии от других стран ЕАЭС, климат большинства регионов России не позволяет выращивать достаточно фруктов для всех жителей.