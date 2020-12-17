Forbes назвал самые богатые семьи США

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Американский Forbes опубликовал рейтинг 50 самых богатых семей США, чье суммарное состояние достигает $1,2 трлн. Их доходы увеличились на 30% по сравнению с 2015 годом. Минимальное состояние, попавших в рейтинг, — $7,3 млрд