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Forbes назвал самые богатые семейные кланы США 

Газета.Ru и ещё 1 5 часов назад
Forbes назвал самые богатые семьи США
Фото: Reuters
Американский Forbes опубликовал рейтинг 50 самых богатых семей США, чье суммарное состояние достигает $1,2 трлн. Их доходы увеличились на 30% по сравнению с 2015 годом. Минимальное состояние, попавших в рейтинг, — $7,3 млрд
Первое место в рейтинге с состоянием в $247 млрд заняла семья Уолтонов, наследников крупнейшего ретейлера Walmart. У них в собственности находятся половина акций компании, которые каждый год приносят семье более $700 млн дивидендов. На втором месте — семья Кох с $100 млрд Им принадлежат 84% компании Koch Industries, производящей трубы, химикаты и другие товары. Третье место заняла семья Mars. Она владеет крупнейшим производителей продуктов питания, чей капитал оценивается в $94 млрд Другие семьи из списка владеют брендами виски Jack Daniel's (семья Браун), Campbell's Soup (семья Дорранс) и Gap (семья Фишер). Семьи Симпло и Рейес — ключевые поставщики McDonald's.
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