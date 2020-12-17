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Путин напомнил, кому нельзя иметь активы за рубежом 

Прайм 1 час назад
Путин напомнил, кому нельзя иметь активы за рубежом
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, комментируя публикации о его якобы бывшем зяте, заявил, что российским элитам не запрещено иметь активы за рубежом, в отличие от чиновников, а упоминаемая в публикации компания — частная.
Ранее издание "Важные истории" опубликовало расследование о якобы бывшем зяте президента, члене советов директоров компании "Сибур" Кирилле Шамалове.

"Президент Путин запретил элитам иметь актив за границей (следует из публикации — ред.). Ничего не запрещено элитам иметь актив за границей — госслужащим запрещено иметь финансовые активы за границей. И правильно сделали. Ни счетов, ни каких других финансовых активов у госслужащих быть не должно. Компания, о которой идет речь (в публикации — ред.) — это частная компания, 100% там нет ни одной акции государства", — сказал Путин на большой пресс-конференции.

"Дальше. Кто и как получил там какие-то акции в компании? Оказывается, компания опубликовала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу, оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, он так же, как и другой высший менеджмент, получил по единому правилу. Есть и другие программы для другого уровня управления — они получили по другим правилам, ничего такого особенно здесь нет", — добавил президент.
Он также отметил, что "прочитать этот материал невозможно".

"Я его так полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается, но там такая компиляция — все навалено в одну кучу, что я так до конца и не дочитал. Но на что я хотел бы обратить внимание сразу — там все время говорится: "зять президента, зять президента". В конце пишут, что все-таки бывший зять, хотя по ходу пьесы все время ввинчивается в сознание читателя, что это зять", — подчеркнул Путин.

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Комментарии
Личный счет , Кирилл Шамалов , Владимир Путин , Сибур
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