Путин напомнил, кому нельзя иметь активы за рубежом 

Президент РФ Владимир Путин , комментируя публикации о его якобы бывшем зяте, заявил, что российским элитам не запрещено иметь активы за рубежом, в отличие от чиновников, а упоминаемая в публикации компания — частная.

Кирилле Шамалове. Ранее издание "Важные истории" опубликовало расследование о якобы бывшем зяте президента, члене советов директоров компании "Сибур"

"Президент Путин запретил элитам иметь актив за границей (следует из публикации — ред.). Ничего не запрещено элитам иметь актив за границей — госслужащим запрещено иметь финансовые активы за границей. И правильно сделали. Ни счетов, ни каких других финансовых активов у госслужащих быть не должно. Компания, о которой идет речь (в публикации — ред.) — это частная компания, 100% там нет ни одной акции государства", — сказал Путин на большой пресс-конференции.

"Дальше. Кто и как получил там какие-то акции в компании? Оказывается, компания опубликовала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу, оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, он так же, как и другой высший менеджмент, получил по единому правилу. Есть и другие программы для другого уровня управления — они получили по другим правилам, ничего такого особенно здесь нет", — добавил президент.

Он также отметил, что "прочитать этот материал невозможно".