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Путин поручил поднять зарплаты 

Павел Тиунов 1 час назад
Пресс-конференция Путина: президент поручил поднять зарплаты учителям
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой ведет «Российская газета»l, объяснил, почему в некоторых российских школах уборщицы и педагоги получают одинаковую зарплату. Глава государства обратил внимание правительства на этот казус.
Президент отметил, что ему часто задают вопрос, почему в школах уровень зарплат уборщиц и педагогов не отличается. Все дело, отметил национальный лидер, в повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Обратив однажды внимание на то, что в России МРОТ меньше прожиточного минимума, первый решено было «приподнять». В результате зарплата уборщицы выросла и сравнялась с зарплатой учителя.

«Но надо были поднимать одновременно зарплату и для других категорий. Это не было сделано из-за бюджетных ограничений, но сделать это надо», — пояснил Путин.

Отвечая на вопрос о соразмерности выплат учителям и уборщицам, президент подчеркнул, что это «ненормально» и обратил внимание правительства на сложившуюся ситуацию, сообщает Ura.ru.
Пресс-конференция Владимира Путина, проходит в онлайн формате. Глава государства вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Путин ответит не только на вопросы журналистов из зала, но также намерен пообщаться с жителями страны из разных регионов
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , РИА Ura.ru , "Российская газета"
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